СМИ: Цели Запада и Украины больше не совпадают
Цели Украины и западных союзников в конфликте с Россией больше не совпадают, на Западе сомневаться в том, что Киев сможет реализовать задуманное. Об этом заявил вице-маршал Военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл в публикации для Sky News.
По мнению Белла, Запад намеревался ослабить Россию, видя в ней угрозу. И украинский конфликт, считает британский военный, помог достичь этой цели. Однако, Украина все еще стремится вытеснить Вооруженные силы России, а западным странам необходимо заняться решением внутренних проблем.
«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», — цитирует Белла РИА Новости.
Вице-маршал считает, что Запад по-прежнему будет поддерживать контрнаступление Украины, но скептицизм о достижении целей Киева в конфликте с Россией будет расти.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцирован для ограничения развития РФ. Глава государства встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Речь зашла о ситуации на Украине, пишет ТАСС.
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