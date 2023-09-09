СМИ: Цели Запада и Украины больше не совпадают

По мнению Белла, Запад намеревался ослабить Россию, видя в ней угрозу. И украинский конфликт, считает британский военный, помог достичь этой цели. Однако, Украина все еще стремится вытеснить Вооруженные силы России, а западным странам необходимо заняться решением внутренних проблем.

«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», — цитирует Белла РИА Новости.

Вице-маршал считает, что Запад по-прежнему будет поддерживать контрнаступление Украины, но скептицизм о достижении целей Киева в конфликте с Россией будет расти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцирован для ограничения развития РФ. Глава государства встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Речь зашла о ситуации на Украине, пишет ТАСС.





