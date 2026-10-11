СМИ: США предложили России три выгодных экономических стимула

По данным издания, Вашингтон пытается склонить Москву к «ограниченному прекращению огня» — в отношении энергетической инфраструктуры либо на море. Одно из предложений предусматривает разморозку «миллиардов российских активов», которые были заблокированы на Западе. Деньги рассматривались как стимул для перемирий, а не как вознаграждение после него.

Также США вернулись к плану продажи частей «Лукойла» в рамках многомиллиардной сделки группе ближневосточных инвесторов. Среди потенциальных покупателей есть лица, имеющие деловые связи с американскими переговорщиками.

Третий стимул связан с разрешением Белоруссии экспортировать калийные удобрения. Данное предложение возобновили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

США в ближайшие нескольких недель получат первую за четыре года партию калия из Белоруссии из-за поисков Вашингтона путей к дипломатическому сближению с Минском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

