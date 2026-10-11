СМИ: США предложили России три выгодных экономических стимула
Американские власти предложили России три выгодных экономических стимула ради перемирия, сообщает The New York Times.
По данным издания, Вашингтон пытается склонить Москву к «ограниченному прекращению огня» — в отношении энергетической инфраструктуры либо на море. Одно из предложений предусматривает разморозку «миллиардов российских активов», которые были заблокированы на Западе. Деньги рассматривались как стимул для перемирий, а не как вознаграждение после него.
Также США вернулись к плану продажи частей «Лукойла» в рамках многомиллиардной сделки группе ближневосточных инвесторов. Среди потенциальных покупателей есть лица, имеющие деловые связи с американскими переговорщиками.
Третий стимул связан с разрешением Белоруссии экспортировать калийные удобрения. Данное предложение возобновили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
США в ближайшие нескольких недель получат первую за четыре года партию калия из Белоруссии из-за поисков Вашингтона путей к дипломатическому сближению с Минском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- После атаки на «Яндекс» россияне остались без такси и денег
- Нужна помощь: При атаке на аэропорт Эр-Рияда пострадали сотни человек
- СМИ: США предложили России три выгодных экономических стимула
- Эстонская исполнительница Анне Вески заработала более 30 млн на закрытых корпоративах для русских
- СМИ: Атака Трампа на Зеленского сравнима с его позором в Белом доме
- Получившего срок по делу о бронежилетах Портянникова освободили из-под стражи
- Экс-депутат Рады: Зеленскому нужно уйти в отставку
- В России наблюдается аномальное нашествие мраморных клопов
- Зеленский назвал дизельную сделку Путина и Трампа второй Аляской
- Дизель в России может подорожать на фоне поставок в США