Путин: конфликт на Украине спровоцирован для сдерживания России

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцирован для ограничения развития РФ. Об этом пишет ТАСС.

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Глава государства встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Речь зашла о ситуации на Украине.

Президент отметил, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине. Целью было сдерживание развития России, подчеркнул Путин.

«Чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», - сказал президент.

Глава государства ранее назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины провалом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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