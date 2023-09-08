Путин: конфликт на Украине спровоцирован для сдерживания России
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцирован для ограничения развития РФ. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Речь зашла о ситуации на Украине.
Президент отметил, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине. Целью было сдерживание развития России, подчеркнул Путин.
«Чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», - сказал президент.
Глава государства ранее назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины провалом, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru