Власти США ждут Зеленского на G20 для беседы о мирном урегулировании
Власти США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам.
По его словам, любые международные обсуждения позитивно сказываются на возможном мирном урегулировании конфликта.
При этом 16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что глобальная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности, чем занимается Совбез ООН. По его словам, именно поэтому Владимира Зеленского не пригласили не встречу.
Саммит G20 пройдет с 9-10 сентября, на встречу не приедут Владимир Путин и Си Цзиньпин. Политологи отмечают, что Запад воспользуется случаем для примирения с Африкой, чтобы не уступать первенство в регионе России, передает «Радиоточка НСН».
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