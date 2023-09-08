Власти США ждут Зеленского на G20 для беседы о мирном урегулировании

Власти США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам.

По его словам, любые международные обсуждения позитивно сказываются на возможном мирном урегулировании конфликта.

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При этом 16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что глобальная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности, чем занимается Совбез ООН. По его словам, именно поэтому Владимира Зеленского не пригласили не встречу.

Саммит G20 пройдет с 9-10 сентября, на встречу не приедут Владимир Путин и Си Цзиньпин. Политологи отмечают, что Запад воспользуется случаем для примирения с Африкой, чтобы не уступать первенство в регионе России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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