При этом 16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что глобальная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности, чем занимается Совбез ООН. По его словам, именно поэтому Владимира Зеленского не пригласили не встречу.

Саммит G20 пройдет с 9-10 сентября, на встречу не приедут Владимир Путин и Си Цзиньпин. Политологи отмечают, что Запад воспользуется случаем для примирения с Африкой, чтобы не уступать первенство в регионе России, передает «Радиоточка НСН».

