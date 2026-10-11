После атаки на «Яндекс» россияне остались без такси и денег

Пользователи жалуются, что не могут открыть «Яндекс Пэй» и получить свои деньги. У компании не работают, в том числе банковские сервисы. Приложение «Яндекс Пэй» не открывается. Масштабный сбой продолжается около полутора часов. Россияне сообщают, что не могут вызвать такси или заказать доставку — как в России, так и в других странах. Проблема наблюдается во многих российских городах.

Из-за атаки «легли» и внутренние приложения компании — для курьеров, таксистов и сотрудников. Полностью не работает «Яндекс Про», где регистрируются водители такси и курьеры. С проблемами столкнулись и сотрудники поддержки. Есть жалобы и на работу умного дома «Яндекса».

Тем временем, работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена в результате атаки БПЛА. Инфраструктура повреждена, пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия. Часть сервисов остается недоступна для пользователей.

Ранее в «Яндексе» рассказали о сроках восстановления дата-центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

