После атаки на «Яндекс» россияне остались без такси и денег
Сбой в работе «Яндекса» после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире лишил часть россиян доступа к банковским сервисам, сообщают «Осторожно, новости».
Пользователи жалуются, что не могут открыть «Яндекс Пэй» и получить свои деньги. У компании не работают, в том числе банковские сервисы. Приложение «Яндекс Пэй» не открывается. Масштабный сбой продолжается около полутора часов. Россияне сообщают, что не могут вызвать такси или заказать доставку — как в России, так и в других странах. Проблема наблюдается во многих российских городах.
Из-за атаки «легли» и внутренние приложения компании — для курьеров, таксистов и сотрудников. Полностью не работает «Яндекс Про», где регистрируются водители такси и курьеры. С проблемами столкнулись и сотрудники поддержки. Есть жалобы и на работу умного дома «Яндекса».
Тем временем, работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена в результате атаки БПЛА. Инфраструктура повреждена, пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия. Часть сервисов остается недоступна для пользователей.
Ранее в «Яндексе» рассказали о сроках восстановления дата-центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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