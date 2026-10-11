Нужна помощь: При атаке на аэропорт Эр-Рияда пострадали сотни человек

НОВАЯ АТАКА

В Саудовской Аравии при атаке на международный аэропорт им. короля Халида в столице Эр-Рияде, произошедшей накануне, погибли минимум 12 человек, еще 309 пострадали, пишет агентство Reuters. До этого газета Financial Times сообщила о 50 раненых.

Отмечается, что атака пришлась на один из залов вылета. В результате инцидента погибли и получили ранения туристы и работники аэропорта. Из здания эвакуировали людей. В связи с ЧП авиакомпании начали отменять рейсы. По данным Financial Times, за неделю аэропорт был атакован трижды.

В главном управлении гражданской авиации Саудовской Аравии сообщили о гибели в результате атаки четырех граждан королевства и восемь иностранцев. Среди жертв — жители Бангладеш, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана.