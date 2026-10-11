Нужна помощь: При атаке на аэропорт Эр-Рияда пострадали сотни человек
Еще минимум 12 человек погибли при атаке хуситов на авиагавань.
Хуситы совершили очередную атаку на аэропорт в столице Саудовской Аравии. Известно о более чем десяти жертвах и сотнях раненых. При этом королевство не справляется с атаками хуситов и просит помощи у Запада и Сирии.
НОВАЯ АТАКА
В Саудовской Аравии при атаке на международный аэропорт им. короля Халида в столице Эр-Рияде, произошедшей накануне, погибли минимум 12 человек, еще 309 пострадали, пишет агентство Reuters. До этого газета Financial Times сообщила о 50 раненых.
Отмечается, что атака пришлась на один из залов вылета. В результате инцидента погибли и получили ранения туристы и работники аэропорта. Из здания эвакуировали людей. В связи с ЧП авиакомпании начали отменять рейсы. По данным Financial Times, за неделю аэропорт был атакован трижды.
В главном управлении гражданской авиации Саудовской Аравии сообщили о гибели в результате атаки четырех граждан королевства и восемь иностранцев. Среди жертв — жители Бангладеш, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана.
Согласно информации Wall Street Journal, в терминалы три и четыре аэропорта попали ракеты, причинив значительный ущерб. Также известно, что снаряд упал в районе международного аэропорта в городе Даммам на востоке королевства, в связи с чем летевшим в этот город рейсам пришлось кружить в зоне ожидания.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией назвала атаку на авиагавань в столице военным преступлением и пообещала дать решительный ответ, передают «Известия». В Коалиции рассказали, что нападение было совершено йеменскими хуситами.
«Террористический акт представляет собой полномасштабное военное преступление в соответствии с международным гуманитарным правом и его обычными нормами, а также чудовищный акт, противоречащий принципам, ценностям и морали», - заявил в Сети официальный представитель Коалиции по поддержке законной власти в Йемене генерал-майор Турки аль-Малики.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ?
После четырехлетнего затишья с середины июля 2026 года возобновились боевые действия между движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, которую поддерживает Саудовская Аравия. Обострение в регионе началось, когда проправительственные силы Йемена атаковали аэропорт Саны во время приземления самолета из Ирана с делегацией хуситов. Те обвинили в случившемся Саудовскую Аравию и объявили королевству войну.
С тех пор стороны регулярно обмениваются ударами. За это время хуситы заняли все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Позже международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от «Ансар Аллы».
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США скоро примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию, передает RT. После вопроса одного из журналистов о присоединении к ударам королевства по позициям хуситов из «Ансар Аллы» политик допустил такой вариант развития событий.
«Мы изучим это. Мы только что узнали о последней атаке. Мы сделаем это быстро», - заявил Трамп на брифинге.
До этого научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН говорил, что США в стремлении сохранить лидерство в поставках вооружения Саудовской Аравии пресекли сотрудничество королевства с Россией, из-за чего силы ПВО королевства не справляются с атаками хуситов.
«Саудиты в последние годы как раз пытаются модернизировать свое ПВО за счет поставок из Китая. Пытались и с нами договориться о поставках российских систем, но Штаты эти попытки "душили". Причем не методом кнута, а скорее пряника. Многомиллиардные сделки, которые президент США Дональд Трамп обещал Саудовской Аравии по вооружению, были нацелены на то, чтобы страна ни в коем случае не подвинула США в сторону, сделав своими основными поставщиками вооружений — или хотя бы номером два-три — Россию и Китай», - рассказал он.
ЭР-РИЯД ПРОСИТ ПОМОЩИ
Издание Associated Press писало, что Саудовская Аравия просит помощи у региональных и западных союзников из-за нехватки средств противовоздушной обороны на фоне противостояния с хуситами в Йемене. По данным агентства, королевство обратилось к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту. Сообщалось, что инициатива связана с тем, что главный поставщик оружия Саудовской Аравии — США — за полгода войны с Ираном столкнулся с сокращением собственных запасов ракет-перехватчиков.
Кроме того, накануне агентство Reuters сообщило, что Сирия рассматривает возможность оказания военной помощи своему ключевому союзнику — Саудовской Аравии — на фоне эскалации в Йемене. Уточняется, что Дамаск изучает несколько вариантов, включая оказание оборонительной помощи для защиты королевства или «развертывание сил в наступательном режиме».
«Если Саудовская Аравия запросит какое-либо военное сотрудничество или обмен опытом, это будет происходить исключительно по официальным каналам и в рамках двусторонних соглашений, регулирующих отношения между нашими двумя братскими странами», - заявили в МИД республики.
6 октября президент Сирии Ахмед аш-Шара побывал с официальным визитом в Саудовской Аравии и встретился там с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Предположительно тогда они и могли обсудить потенциальную возможность оказания Дамаском военной помощи Эр-Рияду, передают «Известия».
Более того, СМИ писали, что за счет сирийских солдат Саудовская Аравия хочет сформировать «на земле» мощные наступательные силы. Согласно информации издания Axios, речь идет об отправке в зону конфликта до 20 тысяч военнослужащих. Однако агентство Reuters передавало, что для Сирии любое потенциальное развертывание сил сопряжено с рисками, так как вооруженные группировки, составлявшие оппозицию, теперь находятся под контролем молодого сирийского государства, которое стремится не втягиваться в конфликты, включая войну с Ираном.
В Сирии власти до сих пор формируют армию из различных групп ополченцев, которые входили в состав бывшей повстанческой коалиции, свергнувшей экс-президента Башара Асада. Известно, что в ней состояли многие радикальные суннитские исламисты и иностранные боевики.
В противном случае конфликт между сирийской армией и хуситами, приверженцами ответвления шиитского ислама, «может привести к религиозному расколу», которого власти Сирии стремятся избежать. Именно поэтому ранее Дамаск отклонил просьбу Запада о помощи в борьбе с «Хезболлой» в Ливане. При этом, в случае если Сирия присоединится к борьбе с хуситами, Иран и его союзники могут посчитать это враждебным актом, указано в материале.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что США «кинули» Саудовскую Аравию один на один с хуситами, в итоге Иран может «решить вопрос» за большие деньги.
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