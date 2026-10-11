Эстонская исполнительница Анне Вески заработала более 30 млн на закрытых корпоративах для русских
Эстонская исполнительница Анне Вески, которая известна по песни «Синий-синий иней» заработала более 30 млн рублей на закрытых корпоративах для россиян, сообщает Telegram-канал Shot.
На родине заслуженную артистку хейтят за советские хиты. До конца текущего года у 70-летней певицы уже запланировано больше 15 корпоративов — чаще всего артистку приглашают русскоязычные поклонники. Для них исполнительница возвращается к своим главным хитам: «Позади крутой поворот», «Синий-синий иней», «Листья жёлтые над городом кружатся» и другим. За 2025 год её компания AN & BEN OÜ заработала 343 тысячи евро (около 32,5 млн рублей).
На родине русский репертуар периодически оборачивается для артистки скандалами. После начало спецоперации певицу раскритиковали жители Эстонии и Украины за исполнение советской песни «Позади крутой поворот» на русском в Нарве. Однако от своих главных песен Вески не отказалась: на эстонской сцене звучат их местные версии, а на закрытых вечеринках публика просит легендарные советские оригиналы.
Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле заявила о желании взять автомат и воевать против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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