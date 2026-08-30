Министра обороны Северной Кореи сняли с поста

Но назначили первым заместителем заведующего отделом оборонной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Отмечается, что это решение было принято на втором заседании Центрального военного комитета ТПК девятого созыва под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Известно, что заседание прошло 29 августа в Пхеньяне. Согласно информации источника, новым министром обороны республики объявлен начальник Главного Политуправления Корейской народной армии Ким Сон Ги.

Ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в интервью НСН подчеркнул, что Япония не скрывает, что ее противники — это Китай, Россия и КНДР, поэтому эти страны справедливо высказывают возмущение.