Гинцбург объявил об успешном лечении первого пациента новой онковакциной

Эта вакцина применяется в рамках подхода к лечению онкологических заболеваний, который был разработан отечественными специалистами. По словам Гинцбурга, пациент завершит курс вакцинации российским препаратом в сентябре.

До этого специалист говорил, что в стране до конца текущего года планируется предоставить вакцины от меланомы как минимум 20 пациентам. «НЕООНКОВАК» разработали в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава РФ и НИЦЭМ им. Гамалеи.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что вакцины от меланомы синтезировали для 12 пациентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».