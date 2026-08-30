Гинцбург объявил об успешном лечении первого пациента новой онковакциной
Лечение первого пациента российской вакциной для терапии меланомы проходит успешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Эта вакцина применяется в рамках подхода к лечению онкологических заболеваний, который был разработан отечественными специалистами. По словам Гинцбурга, пациент завершит курс вакцинации российским препаратом в сентябре.
До этого специалист говорил, что в стране до конца текущего года планируется предоставить вакцины от меланомы как минимум 20 пациентам. «НЕООНКОВАК» разработали в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава РФ и НИЦЭМ им. Гамалеи.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что вакцины от меланомы синтезировали для 12 пациентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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