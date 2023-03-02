Депутат Делягин предложил уничтожить Зеленского и Залужного
Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил признать Украину террористическим государством, а также полностью прекратить ее финансирование и снабжение необходимыми материалами.
Парламентарий также считает, что отдельные меры надо применить к президенту Украины и командующему ВСУ.
«Единственный нормальный ответ на взятие заложников в Брянской области - немедленное уничтожение Зеленского и Залужного», - написал Делягин в своем Telegram-канале.
В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силы Министерства обороны проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. По предварительным данным, группа из 50 вооруженных человек с желтыми повязками 2 марта зашла на территорию поселка в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Остальные смогли убежать, другие закрылись в своих домах.
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