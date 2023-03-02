Глава Крыма предрек Зеленскому судьбу Басаева

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева, и президента Украины ждет та же участь, что и боевика.

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«Наш президент назвал нападение украинских боевиков на российские села терактом. Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам», - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Политик также добавил, что силовые структуры Крыма готовы к нейтрализации любых угроз.

Шамиль Басаев был одним из лидеров боевиков во время боевых действий в Чечне, в России официально считался террористом номер один. Он был организатором ряда крупных терактов на территории страны. Ликвидирован в ночь с 9 на 10 июля 2006 года.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:КрымСергей Аксенов
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