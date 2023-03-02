Глава Крыма предрек Зеленскому судьбу Басаева
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева, и президента Украины ждет та же участь, что и боевика.
«Наш президент назвал нападение украинских боевиков на российские села терактом. Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам», - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Политик также добавил, что силовые структуры Крыма готовы к нейтрализации любых угроз.
Шамиль Басаев был одним из лидеров боевиков во время боевых действий в Чечне, в России официально считался террористом номер один. Он был организатором ряда крупных терактов на территории страны. Ликвидирован в ночь с 9 на 10 июля 2006 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Премьер-министр Италии Мелони выступила против гендерной идеологии и абортов
- «Зенит» и «Динамо» встретятся четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России
- Два человека погибли от рук украинских диверсантов в Брянской области
- Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей представят летом
- Более 320 заявок поступило на соискание литературной премии «Большая книга»
- Министр просвещения похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей
- В Молдавии оппозиция протестует против переименования языка в румынский
- Кравцов опроверг информацию об обстреле школьного автобуса в Брянской области
- Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США
- Глава Крыма предрек Зеленскому судьбу Басаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru