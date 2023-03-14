На Западе сообщили о падении ключевого оборонительного рубежа ВСУ в Артемовске
Российские силы продолжают теснить ВСУ в Артемовске (Бахмут). Об этом заявил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке.
Корреспондент отметил, украинские войска отступили из промышленного квартала - ключевого рубежа обороны города.
Репке заявил, что российские бойцы находятся там, где в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский встречался с военнослужащими ВСУ.
Журналист констатировал, что у украинской армии больше нет надежной линии укреплений. Российские подразделения могут продвигаться вперед «улица за улицей», добавил корреспондент.
Украина в ближайшее время потеряет сотни тысяч бойцов, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, военнослужащие ВСУ будут убиты, ранены или взяты в плен, передает НСН.
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