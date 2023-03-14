Пригожин: ВСУ готовят четыре удара в районе Артемовска

По его словам, ВСУ готовят четыре удара. Два из них планируется нанести во фланги, уточнил бизнесмен.

Он отметил, что командование украинской армии собирается рассечь наступающие подразделения ЧВК «Вагнер».

Пригожин заявил, что бойцы группы приближаются к администрации Артемовска. В районе города находится порядка 50 тысяч бойцов ВСУ, из них 12-20 тысяч - непосредственно в населенном пункте, рассказал основатель ЧВК

В Донецкой республике ведется подготовка для добровольцев штурмовых групп. Их обучают в обстановке, приближенной к фронтовой, пишет НСН.

