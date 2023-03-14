Экс-разведчик США Риттер предрек гибель сотен тысяч солдат ВСУ

Каждый находящийся на линии фронта солдат ВСУ будет убит, ранен или попадет в плен, считает военный. Он уточнил, что речь идет о событиях ближайших месяцев.

Риттер полагает, что украинская армия не сможет помешать наступлению российских подразделений. Попытки контратаковать приведут к «ужасающим потерям» ВСУ, отметил бывший разведчик.

Летом 2023 года мобилизационный резерв Украины будет исчерпан, добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ готовят четыре удара в районе Артемовска (Бахмут). По его словам, командование украинской армии намерено рассечь наступающие российские силы, передает НСН.

