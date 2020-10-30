«Пленных не берём». Лукашенко предупредил митингующих о жёстком ответе силовиков

Президент Беларуссии Александр Лукашенко предупредил, что силовики будут действовать решительно по отношению к участникам протестных акций, передаёт БелТА.



На встрече с коллективом МВД белорусский лидер заявил, что тех, кто пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, в случае каких-либо противоправных действий в отношении военнослужащих, участников беспорядков ждёт жёсткий ответ со стороны силовых структур.

«Мы в плен никого не берём. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», - добавил Лукашенко, отметив, что реагировать нужно «красиво, чтобы комар носа не подточил». По словам президента, победит тот, у кого «железная воля и терпение».



Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что результаты ЦИК, согласно которым в шестой раз победил действующий глава Александр Лукашенко, были сфальсифицированы. Протестные акции продолжаются в стране до сих пор. Президент Белоруссии заметил, что организаторы и участники беспорядков уже подошли к последним этапам цветных революций, которые характеризуются радикализацией.

