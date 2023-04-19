На Украину завезли системы ПВО из США, ФРГ и Нидерландов

На Украину прибыли системы противовоздушной обороны из США, Нидерландов и Германии. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замглавы украинского Минобороны Александр Павлюк.

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По его словам, эти системы ПВО помогут Киеву защититься от ракет и дронов Вооруженных сил РФ.

«Спасибо нашим партнерам за существенное усиление противовоздушной обороны Украины!» — добавил замминистра обороны Украины.

Ранее стало известно о доставке системы ПВО Patriot из Германии на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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