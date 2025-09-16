Про кота Матроскина снимут полнометражный фильм

Как отметила генеральный продюсер направления игрового кино киностудии «Союзмультфильм» Нелли Яралова, картина расскажет о жизни Матроскина до встречи с дядей Федором. За создание сценария проекта отвечает сценарист и продюсер Олег Маловичко, известный по фильмам «Притяжение», «Лед», а также сериалу «Лихие».

Съемки намерены начать в 2026 году. В дальнейшем студия планирует снять несколько фильмов о Матроскине, создав новую кинофраншизу.

В начале 2026 года на большие экраны выходит фильм Сарика Андреасяна «Простоквашино». Главного героя, мальчика дядю Федора, в картине сыграл Роман Панков. Его родителей на экране воплотили Лиза Моряк и Павел Прилучный. В роли почтальона Печкина предстанет Иван Охлобыстин. Шарик и Матроскин были созданы с помощью анимированной графики, а озвучили их Антон Табаков и Павел Деревянко, напоминает «Радиоточка НСН».

