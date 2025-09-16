«Союзмультфильм» будет продвигать мультсериал «Маугли и Акира» за рубежом

Уточняется, что первым проектом в работе стал мультсериал «Маугли и Акира». Продюсером выступает крупная сингапурская компания PowerKids Entertainment, которая специализируется на контенте для детей. Проект будут продвигать в сотрудничестве с компаниями BeIN (Катар), Dea Planeta (Латинская Америка), Telegael (Ирландия) и TwelveP Animation (ОАЭ).

Как рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, подобное партнерство позволит показывать добрые универсальные истории о дружбе детям всего мира.

В центре сюжета приключения мальчика Маугли, который исследует мир джунглей вместе с друзьями - медведем Балу, черной пантерой Багирой и девочкой Акирой. Авторами сценария выступили Джефф Сейджер и Эрик Стейнхардт, создавшие такие проекты, как «Щенячий патруль» и «Шоу Снупи».

Ранее пресс-секретарь киностудии Мария Малыгина рассказала «Радиоточке НСН», что на данный момент «Союзмультфильм» занимает 30% российского рынка анимации.

