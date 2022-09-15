На Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Минздрав Украины зарегистрировал первый подтвержденный случай заражения оспой обезьян на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что пациент госпитализирован. Течение болезни оценивается как легкое. Среди симптомов повышенная температура и сыпь по телу.

Пациент заявляет, что не выезжал за границу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в иммунизации россиян против оспы обезьян нет.



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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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