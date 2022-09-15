На Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян
15 сентября 202221:22
Минздрав Украины зарегистрировал первый подтвержденный случай заражения оспой обезьян на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что пациент госпитализирован. Течение болезни оценивается как легкое. Среди симптомов повышенная температура и сыпь по телу.
Пациент заявляет, что не выезжал за границу.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в иммунизации россиян против оспы обезьян нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Лавров не удивлен планам Украины ввести ответственность за получение гражданства РФ
- Республика Марий Эл направит на территорию Украины 250 добровольцев
- На Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян
- СМИ: замдиректора центра судебной экспертизы Минюста РФ отправлен под домашний арест
- Нэнси Пелоси намерена прилететь в Армению для поддержки Пашиняна
- В Москве стартует VI Международный Русский кинофестиваль
- Лавров назвал прекрасной встречу Путина и Си Цзиньпина
- Си Цзиньпин: КНР и Россия усилят взаимную поддержку
- Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката
- Евросоюз объявил о свободе от российского газа
15 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru