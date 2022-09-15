На Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию вывести военных с Запорожской АЭС Предприниматель Пригожин прокомментировал сообщения об участии «ЧВК Вагнера» и заключенных в конфликте на Украине Отопление в жилых домах в Москве начнут включать уже в ближайшее воскресенье В Госдуме предложили лишить госфинансирования кинематографистов, осуждающих спецоперацию