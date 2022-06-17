Попова: Нет необходимости в иммунизации россиян от оспы
Необходимости в иммунизации россиян против оспы обезьян нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Необходимости в иммунизации сейчас нет», — отметила главный санитарный врач в беседе с РИА Новости.
Как отметила Попова, ученые сходятся во мнении, что оспа обезьян не обладает пандемическим потенциалом. Тем не менее от этого вируса есть вакцина, она доступна, отмечает RT. Еще один препарат находится на регистрации.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 39 странах мира уже подтвердили более 1600 заражений оспой обезьян, в России случаев заболевания не зафиксировано, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- СМИ: Дзюба перейдет в «Фенербахче»
- Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
- Попова: Нет необходимости в иммунизации россиян от оспы
- ВТБ до конца года запустит онлайн-банк в Telegram
- ГИБДД подготовит пакет изменений для получения водительских прав
- В Курской области приграничное село Гордеевка обстреляли из минометов
- Глава Минцифры подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов
- СМИ: Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского договориться с Россией
- В Африке обвинили Запад в вызвавших продовольственный кризис санкциях
- СМИ: стратегия Запада по изоляции России и Путина не работает
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru