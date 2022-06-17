Попова: Нет необходимости в иммунизации россиян от оспы

Необходимости в иммунизации россиян против оспы обезьян нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России начали разработку лекарств от оспы обезьян

«Необходимости в иммунизации сейчас нет», — отметила главный санитарный врач в беседе с РИА Новости.

Как отметила Попова, ученые сходятся во мнении, что оспа обезьян не обладает пандемическим потенциалом. Тем не менее от этого вируса есть вакцина, она доступна, отмечает RT. Еще один препарат находится на регистрации.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 39 странах мира уже подтвердили более 1600 заражений оспой обезьян, в России случаев заболевания не зафиксировано, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияЗаболеваниеРоспотребнадзорАнна Попова
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