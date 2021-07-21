Вирусологи рассказали, чем опасна оспа обезьян для людей

Число случаев заболевания оспой обезьян в мире растет, есть вероятность дальнейшего распространения, сообщили РИА Новости в научном центре «Вектор».

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Ученые отметили, что оспа обезьян — одно из приоритетных заболеваний для наблюдения. За последние 10 лет оспа распространилась сильнее, чем за предыдущие 40 лет. На прошлой неделе инфекцию выявили у жителя США, который вернулся из Нигерии.

Вирусологи добавили, что при заболевании наблюдается температура, головная и мышечная боли. В течение трех дней после начала болезни появляются характерные кожные высыпания.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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