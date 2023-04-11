На Украине заочно будут судить 10 судей Конституционного суда РФ
Украинская генпрокуратура заявила о передаче в суд дела против 10 судей Конституционного суда РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что речь идёт о судьях, в том числе о председателе КС Валерии Зорькине, которые признали соответствующими основному закону РФ документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Уточняется, что дело в отношении судей Конституционного суда РФ было возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины, по которой в качестве наказания предусмотрено 15 лет лишения свободы или пожизненный срок с конфискацией имущества.
Ранее суд на Украине постановил заочно приговорить 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- В Россию вернулась водка Absolut
- На Украине заочно будут судить 10 судей Конституционного суда РФ
- Байден назвал незаконным задержание журналиста Гершковича в РФ
- Путин допустил, что инфляция по итогам апреля может опуститься ниже трёх процентов
- Путин: безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне
- Минобороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией
- Лавров предупредил об ответе на неправомерные действия Запада в Казахстане
- Минобороны Армении заявило, что Азербайджан открыл огонь по армянским военным
- Путин заявил, что российская экономика продолжает активно развиваться
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует более 80 процентов Артёмовска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru