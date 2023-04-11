На Украине заочно будут судить 10 судей Конституционного суда РФ

В сообщении уточняется, что речь идёт о судьях, в том числе о председателе КС Валерии Зорькине, которые признали соответствующими основному закону РФ документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Уточняется, что дело в отношении судей Конституционного суда РФ было возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины, по которой в качестве наказания предусмотрено 15 лет лишения свободы или пожизненный срок с конфискацией имущества.

Ранее суд на Украине постановил заочно приговорить 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы, сообщает RT.