На Украине заочно будут судить 10 судей Конституционного суда РФ

Украинская генпрокуратура заявила о передаче в суд дела против 10 судей Конституционного суда РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении уточняется, что речь идёт о судьях, в том числе о председателе КС Валерии Зорькине, которые признали соответствующими основному закону РФ документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Уточняется, что дело в отношении судей Конституционного суда РФ было возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины, по которой в качестве наказания предусмотрено 15 лет лишения свободы или пожизненный срок с конфискацией имущества.

Ранее суд на Украине постановил заочно приговорить 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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