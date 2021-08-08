На Украине собрались отчитать легкоатлетку Магучих за фото с россиянкой Ласицкене на ОИ-2020

В Минобороны Украины намерены побеседовать с бегуньей Ярославой Магучих после того, как она сфотографировалась с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио.

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Магучих служит в чине младшего лейтенанта ВСУ.

По мнению замминистра обороны Анны Маляр, спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, «должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность».

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Украина должна найти в себе «разум и терпение» и решить с Россией вопрос Донбасса ради будущего страны. Об этом он сказал в интервью журналистке Наталии Влащенко.

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ФОТО: pixabay.com
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