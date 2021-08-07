«Мы не должны быть упоротыми»: депутат предостерег Украину от противостояния с Россией
Украина должна найти в себе «разум и терпение» и решить с Россией вопрос Донбасса ради будущего страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко.
По словам парламентария, русские «исторически слишком мощные, а мы [украинцы] слабее».
«Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя. Нельзя стать умнее, хитрее и набраться жирка», — заявил Шевченко.
Депутат отметил, что Украина, Россия и Белоруссия ментально и этнически — один народ. Однако эти страны должны быть суверенными из-за «ментальных различий», при этом находясь в «дружбе и спокойствии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Эксперт предупредил об опасности скриншотов
- «Мы не должны быть упоротыми»: депутат предостерег Украину от противостояния с Россией
- СМИ: Лионель Месси станет игроком ПСЖ
- Британия заявила о «перехвате» двух российских самолетов ТУ-142
- Фигуранты дела Baring Vostok Калви и Дельпаль получили условные сроки
- Путин заявил о работе над программой льготной ипотеки на ИЖС
- США вакцинировали от COVID-19 половину населения
- «Пробовал, очень доволен»: Путин оценил башкирский мед
- Застрявших на леднике российских туристов вывезли в Душанбе
- Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru