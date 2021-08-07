«Мы не должны быть упоротыми»: депутат предостерег Украину от противостояния с Россией

Украина должна найти в себе «разум и терпение» и решить с Россией вопрос Донбасса ради будущего страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко.

По словам парламентария, русские «исторически слишком мощные, а мы [украинцы] слабее».



«Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя. Нельзя стать умнее, хитрее и набраться жирка», — заявил Шевченко.

Депутат отметил, что Украина, Россия и Белоруссия ментально и этнически — один народ. Однако эти страны должны быть суверенными из-за «ментальных различий», при этом находясь в «дружбе и спокойствии».

