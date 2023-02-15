На Украине рассказали о подземных переговорах с МВФ

Он отметил, что сотрудники украинского Национального банка были вынуждены переместиться в подземное укрытие, когда посреди переговоров по видеосвязи киевскими властями была объявлена воздушная тревога.

Николайчук заявил, что члены правления продолжали консультации в узкой четырехметровой комнате. Он также предположил, что команда Международного валютного фонда находилась под сильным впечатлением от сложившейся обстановки.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине на поддержку экономики в 2023 году потребуется от 40 до 48 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство НСН.

