На Украине рассказали о подземных переговорах с МВФ

Переговоры Украины с Международным валютным фондом о перечислении Киеву $1,4 млрд экстренной финансовой помощи весной 2022 года проходили в условиях воздушной тревоги. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.

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Он отметил, что сотрудники украинского Национального банка были вынуждены переместиться в подземное укрытие, когда посреди переговоров по видеосвязи киевскими властями была объявлена воздушная тревога.

Николайчук заявил, что члены правления продолжали консультации в узкой четырехметровой комнате. Он также предположил, что команда Международного валютного фонда находилась под сильным впечатлением от сложившейся обстановки.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине на поддержку экономики в 2023 году потребуется от 40 до 48 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство НСН.

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