Аналитик Эоин Дреа в своей статье для издания Politico заявил, что Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга. Из-за кредитов ЕС он предрек Киеву экономическую катастрофу.

По его словам, лидеры ЕС анонсировали кредиты Украине в размере €18 млрд в 2023 году и называют это инструментом «поддержания макрофинансовой стабильности страны».