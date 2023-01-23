СМИ: Кредиты ЕС могут привести Украину к экономической катастрофе

Аналитик Эоин Дреа в своей статье для издания Politico заявил, что Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга. Из-за кредитов ЕС он предрек Киеву экономическую катастрофу.

По его словам, лидеры ЕС анонсировали кредиты Украине в размере €18 млрд в 2023 году и называют это инструментом «поддержания макрофинансовой стабильности страны».

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При этом он считает, что на восстановление у Киева будет шанс при условии, что сделка будет включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов.

Страны Евросоюза выделили военную помощь Украине на сумму €10 млрд. Об этом ранее сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также он рассказал, что в целом Евросоюз выделил Украине уже порядка 50 миллиардов евро, если учитывать экономическую и гуманитарную помощь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЕвросоюзУкраина
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