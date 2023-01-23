СМИ: Кредиты ЕС могут привести Украину к экономической катастрофе
Аналитик Эоин Дреа в своей статье для издания Politico заявил, что Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга. Из-за кредитов ЕС он предрек Киеву экономическую катастрофу.
По его словам, лидеры ЕС анонсировали кредиты Украине в размере €18 млрд в 2023 году и называют это инструментом «поддержания макрофинансовой стабильности страны».
При этом он считает, что на восстановление у Киева будет шанс при условии, что сделка будет включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов.
Страны Евросоюза выделили военную помощь Украине на сумму €10 млрд. Об этом ранее сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также он рассказал, что в целом Евросоюз выделил Украине уже порядка 50 миллиардов евро, если учитывать экономическую и гуманитарную помощь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- СМИ: Кредиты ЕС могут привести Украину к экономической катастрофе
- СМИ: В Пентагоне признали большие военные потери Украины
- Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным
- СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов
- ЕС отправит в Армению новую наблюдательную миссию
- Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля
- В Молдавии тактические учения с участием военной техники начнутся 24 января
- В Минфине признали вероятность конфискации российских активов за рубежом
- Михаил Ефремов попросил заменить наказание
- Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru