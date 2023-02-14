Глава МВФ: Киеву в 2023 году потребуется 48 млрд долларов на поддержку экономики
Украине на поддержку экономики в 2023 году потребуется от 40 до 48 миллиардов долларов, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает агентство Bloomberg.
Она отметила, что МВФ работает над программой помощи Украине, поддерживает ее совместно с США и ЕС.
Экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик ранее написал в своем Telegram-канале.
Медведев привел данные банка Goldman Sachs о «заболевании экономики Украины», согласно которым страна потеряла территории, ранее обеспечивавшие около 40% национального промышленного потенциала и 15% ВВП. Кроме того, Киев лишился доступа к запасам полезных ископаемых на сумму более $12 трлн, значительного объема урожая пшеницы и кукурузы, в 2-3 раза увеличил транспортные расходы на фоне введения сухопутных маршрутов через Польшу и Румынию.
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