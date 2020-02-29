На Украине объяснили, почему Зеленский не поедет в Москву 9 мая
Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН объяснил, почему участие в праздновании Победы в Москве для Зеленского – плохое решение.
Киев принял решение не отмечать День Победы 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24». Видеозапись размещена на канале в Youtube.
Украина, как и страны Европы, спустя 75 лет, готова признать причины Второй мировой войны. По словам Пристайко, европейские государства «готовы друг друга простить».
«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — цитирует главу украинского МИД Газета.ru.
Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН напомнил, что Украина несколько лет назад отказалась от празднования Дня Победы 9 мая. Решение было принято в 2015 году. Политолог отметил, что Пристайко не делал никаких новых заявлений – он констатировал факт.
«На Украине отмечается 8 мая – день памяти о жертвах Второй мировой войны. Это идет не с торжествами и грохотом салютов, а с воспоминаниями о том, что такое война, кто ее жертвы. Пристайко (Вадим, глава МИД Украины - прим. НСН) просто констатировал факт – 9 мая у нас не отмечают. Пусть, кто хочет, тот и отмечает. Я уверен, что будут приходить ветераны к памятникам – возлагать цветы. Это личная инициатива каждого», - заявил собеседник НСН.
По мнению эксперта, одной из причин начала Второй мировой войны стало подписание пакта Молотова-Риббентропа, который подразумевал передел части Европы.
«Одной из главных причин начала Второй мировой войны стал пакт Молотова-Риббентропа – заключение союза между Германией и Советским Союзом, между Гитлером и Сталиным. Они вместе и начинали войну – со стран Европы (Польши), Балтии, Финляндии. Тут новости никакой для Украины нет, и для Европы все давно ясно», - отметил Жовниренко.
Также эксперт спрогнозировал возможную реакцию гражданского общества в стране на поездку президента Украины Владимира Зеленского в Москву на торжества в честь 75-летия Победы, если тот все-таки решится отправиться в Россию 9 мая.
«Если Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН) решит ехать, это будет не лучшее его решение на посту президента. Ехать в страну, которая воюет с твоей страной, аннексировала часть территории (имеется ввиду полуостров Крым, вошедший в состав России по итогам референдума 2014 года – прим. НСН), - не логично и аморально. Не думаю, что он поедет», - заявил политолог.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН высказал отношение к пакту Молотова-Риббентропа, назвав его «позорной сделкой», которая привела к страшным последствиям в начале войны. Эксперт также заявил, что государствам свойственно переписывать историю.
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