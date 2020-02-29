На Украине объяснили, почему Зеленский не поедет в Москву 9 мая

Киев принял решение не отмечать День Победы 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24». Видеозапись размещена на канале в Youtube.

Украина, как и страны Европы, спустя 75 лет, готова признать причины Второй мировой войны. По словам Пристайко, европейские государства «готовы друг друга простить».

«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — цитирует главу украинского МИД Газета.ru.

Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН напомнил, что Украина несколько лет назад отказалась от празднования Дня Победы 9 мая. Решение было принято в 2015 году. Политолог отметил, что Пристайко не делал никаких новых заявлений – он констатировал факт.

«На Украине отмечается 8 мая – день памяти о жертвах Второй мировой войны. Это идет не с торжествами и грохотом салютов, а с воспоминаниями о том, что такое война, кто ее жертвы. Пристайко (Вадим, глава МИД Украины - прим. НСН) просто констатировал факт – 9 мая у нас не отмечают. Пусть, кто хочет, тот и отмечает. Я уверен, что будут приходить ветераны к памятникам – возлагать цветы. Это личная инициатива каждого», - заявил собеседник НСН.