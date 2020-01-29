«Наглое присвоение!» Сванидзе об «освобождении» американцами Освенцима
Журналист и публицист Николай Сванидзе рассказал в эфире НСН о бесконечных попытках переписать историю.
Американцев назвали освободителями Освенцима. Посольство США в Дании опубликовало в Twitter сообщение, посвященное Международному дню памяти жертв холокоста. «75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау», — заявили в публикации. На дипломатов обрушились с критикой, а их публикацию назвали ложью, добавив, что в 1945 году этот концентрационный лагерь, где было около семи тысяч заключенных, освободила Красная армия. Позже посольство признало, что совершило ошибку. Однако содержание первоначального сообщения дипломаты так и не было исправлено.
Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что государствам свойственно переписывать историю. Он напомнил, что заключенных из немецкого концлагеря освободили советские войска, однако указал на другие попытки изменить угол зрения на политические процессы 20 века.
«Это наглое присвоение. Разумеется, Освенцим освободили советские войска. Историю часто пытаются переписать. Многие думают, что тот, кто громче говорит, того и посчитают правым. Но история берет свое. Это хоть и не математика, которая имеет наглядное доказательство, но это тем не менее наука. Я не помню, чтобы мы присваивали чужие достижения, но помню, что мы отказывались от своих преступлений. Это было, это имеет место и сейчас. Нас заставляют гордиться пактом Молотова-Риббентропа. Или пактом Сталина-Гитлера. Это не подлежащая оправданию позорная сделка между двумя лидерами двух тоталитарных режимов. Советский народ в этом не виноват, он был не в курсе, сделка была тайная. Были протоколы, призванные поделить Восточную Европу. Нас теперь пытаются заставить гордиться этим, хотя этого надо стыдиться. Документы давно уже раскрыты, еще в 1989 году Съезд народных депутатов поставил крест на этой теме, рассказав, как это все было на самом деле. Это было юридически неправомерно и морально ужасно. Это привело к страшным последствиям в начале войны», - добавил он.
С 1941 по 1945 годы в Аушвице погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев. Освенцим, в который советские войска вошли 27 января 1945 года, стал одним из главных символов холокоста. В российском диппредставительстве заявили в ответ на публикацию американского посольства, что Вашингтон занят бесстыдным переписыванием истории. Ранее немецкий журнал Der Spiegel тоже приписал освобождение лагеря смерти американцам.
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