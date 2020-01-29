«Наглое присвоение!» Сванидзе об «освобождении» американцами Освенцима

«Это наглое присвоение. Разумеется, Освенцим освободили советские войска. Историю часто пытаются переписать. Многие думают, что тот, кто громче говорит, того и посчитают правым. Но история берет свое. Это хоть и не математика, которая имеет наглядное доказательство, но это тем не менее наука. Я не помню, чтобы мы присваивали чужие достижения, но помню, что мы отказывались от своих преступлений. Это было, это имеет место и сейчас. Нас заставляют гордиться пактом Молотова-Риббентропа. Или пактом Сталина-Гитлера. Это не подлежащая оправданию позорная сделка между двумя лидерами двух тоталитарных режимов. Советский народ в этом не виноват, он был не в курсе, сделка была тайная. Были протоколы, призванные поделить Восточную Европу. Нас теперь пытаются заставить гордиться этим, хотя этого надо стыдиться. Документы давно уже раскрыты, еще в 1989 году Съезд народных депутатов поставил крест на этой теме, рассказав, как это все было на самом деле. Это было юридически неправомерно и морально ужасно. Это привело к страшным последствиям в начале войны», - добавил он.

С 1941 по 1945 годы в Аушвице погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев. Освенцим, в который советские войска вошли 27 января 1945 года, стал одним из главных символов холокоста. В российском диппредставительстве заявили в ответ на публикацию американского посольства, что Вашингтон занят бесстыдным переписыванием истории. Ранее немецкий журнал Der Spiegel тоже приписал освобождение лагеря смерти американцам.

