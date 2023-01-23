На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ

В пресс-службе ведомства уточнили, что российские парламентарии обвиняются в посягательстве на территориальную целостность Украины. Речь идёт о постановлении об обращении к президенту России с просьбой признать независимости ДНР и ЛНР, которое было поддержано ими 15 февраля 2022 года, а также о голосовании за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками 22 февраля 2022 года.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) уголовного кодекса Украины», - уточнили в Службе.

Ранее СБУ заявила о нейтрализации межрегиональной сети лиц, которые вели пророссийскую деятельность в интернете, сообщает RT.

