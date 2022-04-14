На Украине арестовали 26 автомобилей и 23 дома семьи Медведчуков
Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора Украины арестовал 154 объекта имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
В сообщении пресс-служба ГБР в соцсетях говорится, что под арест попали в том числе 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Арест наложен также на доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является семья Медведчуков.
Ранее суд также арестовал яхту и часть недвижимого имущества Медведчука.
Служба безопасности Украины во вторник сообщила о задержании Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных, заявил, что в Кремле не знают, хочет ли он участия России в решении его судьбы и что он не гражданин России.
При этом пресс-секретарь Путина сообщил, что в Кремле намерены следить за судьбой Медведчука, отметив, что украинского оппозиционного политика преследуют на родине по политическим мотивам.
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