Песков о Медведчуке: Он не гражданин России

Задержанный Службы безопасности Украины глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не гражданин России, а иностранный политический деятель. В Кремле не знают, хочет ли он участия России в решении его судьбы. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных.

При этом пресс-секретарь Путина сообщил, что в Кремле намерены следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.