Песков о Медведчуке: Он не гражданин России
Задержанный Службы безопасности Украины глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не гражданин России, а иностранный политический деятель. В Кремле не знают, хочет ли он участия России в решении его судьбы. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных.
При этом пресс-секретарь Путина сообщил, что в Кремле намерены следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
По словам Пескова, Медведчука преследуют на Украине по политическим мотивам.
Накануне глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского. О его исчезновении еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура.
Позже Зеленский предложил Москве обменять политика на тысячу попавших в плен украинцев.
Обменивать лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на тысячу пленных украинцев будет абсурдным решением: политик воровал деньги у России и имитировал пророссийский политический класс, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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