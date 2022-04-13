Песков о Медведчуке: Он не гражданин России

Задержанный Службы безопасности Украины глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не гражданин России, а иностранный политический деятель. В Кремле не знают, хочет ли он участия России в решении его судьбы. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных.

При этом пресс-секретарь Путина сообщил, что в Кремле намерены следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.

«Один кум и тысяча морпехов»: Пойдет ли Россия на сделку по пленным с Зеленским

По словам Пескова, Медведчука преследуют на Украине по политическим мотивам.

Накануне глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского. О его исчезновении еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура.

Позже Зеленский предложил Москве обменять политика на тысячу попавших в плен украинцев.

Обменивать лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на тысячу пленных украинцев будет абсурдным решением: политик воровал деньги у России и имитировал пророссийский политический класс, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры