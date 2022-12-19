«Не хотят платить»: Заявления Молдавии о независимости от российского газа связали с долгом
Молдавия не желает отдавать «Газпрому» $700 млн и ради этого готова перекупать российский газ у Румынии, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Заявления Кишинева о независимости от российского газа связаны с нежеланием отдавать долг, превышающий $700 млн, сказал в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что впервые в истории его страны «правый берег» не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом».
«Смысл этих заявлений в том, что они идут к разрыву нынешнего контракта с "Газпромом" для того, чтобы не возвращать ему предыдущий долг. С предыдущего контракта они должны "Газпрому" больше $700 млн. Новый контракт был подписан под условием, что мы будем вам поставлять газ, но вы должны отдать деньги по предыдущему долгу. Это было политическим решением со стороны России, чтобы люди не замерзли зимой в Приднестровье. Теперь они не хотят платить по предыдущему контракту и с завершением отопительного сезона придут к остановке действия контракта», - сказал Юшков.
По его словам, Молдавия может покупать у Румынии только все тот же российский газ.
«Это, по сути, российский газ, который покупается через несколько посредников. Если он будет приходить в Молдавию через Румынию, это тоже российский газ, потому что у Румынии нет других поставщиков. Они рассчитывают, что "Газпром" не будет прекращать поставки в другие страны, и они у них будут перекупать российский же газ. В этом регионе никакого другого газа нет», - отметил эксперт.
При этом Юшков усомнился, что «Газпром» будет ограничивать поставки газа в Румынию.
«В договорах "Газпрома" с европейскими странами, как правило, нет пункта о запрете реэкспорта и перепродажи газа. Было несколько волн антимонопольных расследований и "Газпром" подписал с Евросоюзом документы, по которым обязался все это убрать. Я думаю, что формально в контрактах с Румынией нет запрета на реэкспорт. И Молдавия, и Румыния делают ставку на то, что "Газпром" даже не будет пытаться что-то ограничить, чтобы сохранить оставшуюся долю на рынке. Будет ли "Газпром" притормаживать какие-то поставки? Теоретически это возможно, он может сделать это под предлогом, что мощностей на всех не хватает, но я думаю, что он вряд ли на это пойдет. Тут вопрос в том, будет ли хватать газа самой Румынии, если она будет его часть перепродавать Молдавии», - отметило аналитик.
Он также указал, что одним из основных потребителей газа является Приднестровская ГЭС.
«Когда Молдавия говорит, что независима от российского газа, имеется ввиду, что поставки российского газа для Приднестровской ГЭС продолжаются, а она дает электричество и Приднестровью и фактически всей Молдавии. Если не брать этот огромный объект энергопотребления и говорить, что в остальном Молдавия независима, так там остается мизерное потребление и не так уж сложно что-то покупать в другом месте», - заключил собеседник НСН.
16 декабря председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что эта корпорация выплатила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре 2022 года.
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