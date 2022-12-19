«Не хотят платить»: Заявления Молдавии о независимости от российского газа связали с долгом

Заявления Кишинева о независимости от российского газа связаны с нежеланием отдавать долг, превышающий $700 млн, сказал в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что впервые в истории его страны «правый берег» не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом».