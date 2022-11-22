«Не слышат людей!»: В Приднестровье не верят, что ООН и ОБСЕ защитят их от Молдавии

Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский направил письма в ООН и ОБСЕ. Он пожаловался на глубокий кризис в отношениях с Молдавией, обвинив Кишинев в саботировании переговоров. По его словам, ситуация может привести к гуманитарной катастрофе в регионе. Щерба оценил шансы на помощь со стороны ООН и ОБСЕ.

«Хотелось бы верить, что они действительно помогут. Но они принимают важные решения по шаблонам. Эти организации слышат политические надстройки Кишинева, а не мнение простых людей, которые живут на правой стороне реки Днестр. Если бы ОБСЕ или ООН слышали простых граждан так же, как Россия, возможно, политическая карта мира окрасилась бы в другие цвета», — сказал Щерба.

Также собеседник НСН оценил роль России в решении молдавско-приднестровского конфликта.

«Россия выступает гарантом защиты прав граждан Приднестровья жить на своей земле. За 30 лет Молдова минимум трижды меняла вектор своего развития: от национализма к коммунизму, прагматизму и, наконец, к нынешней реинкарнации современного псевдонационализма. На протяжении 30 лет Приднестровье ощущало на себе давление, пережило все возможные блокады, однако всегда мы находились под защитой России, которая была для нас и экономическим партнером, и политическим ориентиром, и желанием в интеграционных процессах строить общую цивилизацию», — отметил политик.

Щерба рассказал о последствиях начала в Приднестровье гуманитарной катастрофы.

«То, что мы уже прошли через многое и народ готов в очередной раз затянуть пояса, это факт. Это можно назвать уже некой отличительной чертой среднестатистического приднестровца. Однако тот уровень катастрофичности и глобальности тех гуманитарных катастроф, которые могут случиться, если Приднестровье, зажатое с одной стороны Украиной, а с другой — республикой Молдова, будет испытывать на себе политические сентенции, выражающиеся в виде блокадных, пресекательных действий, может привести к потере цивилизованности. Думать об этом не хочется, но в любом случае мы будем отстаивать свое право жить на этой земле», — предрек собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников призвал Приднестровье добиваться международной помощи.

