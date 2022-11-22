«Не слышат людей!»: В Приднестровье не верят, что ООН и ОБСЕ защитят их от Молдавии
Международные организации зачастую используют политические мотивации и шаблоны, которые могут не сработать в сложившейся ситуации, сказал НСН Александр Щерба.
Если бы такие организации, как ООН или ОБСЕ, могли слышать голос простого народа, то расстановка сил на политической карте мира могла бы быть совсем другой. Сейчас основную роль в поддержке Приднестровья играет Россия. Об этом НСН заявил экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба.
Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский направил письма в ООН и ОБСЕ. Он пожаловался на глубокий кризис в отношениях с Молдавией, обвинив Кишинев в саботировании переговоров. По его словам, ситуация может привести к гуманитарной катастрофе в регионе. Щерба оценил шансы на помощь со стороны ООН и ОБСЕ.
«Хотелось бы верить, что они действительно помогут. Но они принимают важные решения по шаблонам. Эти организации слышат политические надстройки Кишинева, а не мнение простых людей, которые живут на правой стороне реки Днестр. Если бы ОБСЕ или ООН слышали простых граждан так же, как Россия, возможно, политическая карта мира окрасилась бы в другие цвета», — сказал Щерба.
Также собеседник НСН оценил роль России в решении молдавско-приднестровского конфликта.
«Россия выступает гарантом защиты прав граждан Приднестровья жить на своей земле. За 30 лет Молдова минимум трижды меняла вектор своего развития: от национализма к коммунизму, прагматизму и, наконец, к нынешней реинкарнации современного псевдонационализма. На протяжении 30 лет Приднестровье ощущало на себе давление, пережило все возможные блокады, однако всегда мы находились под защитой России, которая была для нас и экономическим партнером, и политическим ориентиром, и желанием в интеграционных процессах строить общую цивилизацию», — отметил политик.
Щерба рассказал о последствиях начала в Приднестровье гуманитарной катастрофы.
«То, что мы уже прошли через многое и народ готов в очередной раз затянуть пояса, это факт. Это можно назвать уже некой отличительной чертой среднестатистического приднестровца. Однако тот уровень катастрофичности и глобальности тех гуманитарных катастроф, которые могут случиться, если Приднестровье, зажатое с одной стороны Украиной, а с другой — республикой Молдова, будет испытывать на себе политические сентенции, выражающиеся в виде блокадных, пресекательных действий, может привести к потере цивилизованности. Думать об этом не хочется, но в любом случае мы будем отстаивать свое право жить на этой земле», — предрек собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников призвал Приднестровье добиваться международной помощи.
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