Причиной неполадок в работе Рунета стал сбой электроснабжения
В разных частях России пользователи столкнулись со сбоями в работе интернета. Об этом говорят данные сервиса Detector404.
Сбои затронули абонентов ряда российских операторов связи, кроме того, появились жалобы на некорректную работу некоторых банковских приложений.
Лидером по числу обращений стал Москва — за один час сервис зафиксировал порядка 1 900 жалоб. Жители Московской области прислали около 1 300 сообщений о проблемах. О трудностях с доступом к сети также заявили пользователи из Санкт‑Петербурга, Нижегородской области и иных регионов страны.
По данным ТАСС, причиной сбоя в российском сегменте интернета стало отключение электричества на крупном узле связи. Информация об этом поступила от доменного регистратора «Рег.ру». В компании подчеркнули, что неполадки не обусловлены проблемами в собственной инфраструктуре — они напрямую связаны с перебоями электроснабжения на указанном узле связи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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