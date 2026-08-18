Причиной неполадок в работе Рунета стал сбой электроснабжения

Сбои затронули абонентов ряда российских операторов связи, кроме того, появились жалобы на некорректную работу некоторых банковских приложений.



Лидером по числу обращений стал Москва — за один час сервис зафиксировал порядка 1 900 жалоб. Жители Московской области прислали около 1 300 сообщений о проблемах. О трудностях с доступом к сети также заявили пользователи из Санкт‑Петербурга, Нижегородской области и иных регионов страны.

По данным ТАСС, причиной сбоя в российском сегменте интернета стало отключение электричества на крупном узле связи. Информация об этом поступила от доменного регистратора «Рег.ру». В компании подчеркнули, что неполадки не обусловлены проблемами в собственной инфраструктуре — они напрямую связаны с перебоями электроснабжения на указанном узле связи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

