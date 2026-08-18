Россиянам объяснили, как вернуть деньги, если перевел их мошенникам
Хотя банки каждый день пресекают миллионы подозрительных транзакций, искоренить мошенничество полностью пока не удаётся. Тем не менее при определённых обстоятельствах закон даёт шанс вернуть утраченные средства. Об этом «Газете.Ru» рассказали специалисты банка «Хлынов».
По словам начальника отдела информационной безопасности банка Андрея Попова, устоявшийся стереотип о том, что переведённые мошенникам деньги невозможно вернуть, не вполне соответствует действительности. Законодательство было доработано в пользу клиентов: если перевод направлен на счёт, уже включённый в базу Банка России как связанный с мошеннической деятельностью, банк обязан задержать операцию на двое суток и проинформировать клиента о возможных рисках. В случае несоблюдения этого требования кредитная организация должна компенсировать ущерб — в срок до 30 календарных дней с момента подачи заявления.
При этом рассчитывать на возмещение можно не всегда. Если банк действовал строго в рамках закона — уведомил клиента о подозрительности операции и приостановил перевод, — а клиент после этого всё равно подтвердил транзакцию, ответственность за потерю средств несёт уже сам пользователь.
Если деньги всё‑таки ушли, важно действовать без промедления. Первым делом нужно уведомить свой банк — это можно сделать через мобильное приложение, по телефону горячей линии или при личном визите в отделение. Такие меры помогают быстро выйти на связь с банком‑получателем и попытаться заблокировать дальнейшее движение средств.
Затем необходимо подать заявление в полицию. К обращению стоит приложить выписку по счёту, подтверждение перевода, скриншоты переписки и прочие документы, которые помогут восстановить картину произошедшего. Если личность получателя удастся установить, потерпевший может обратиться в суд с требованием взыскать средства как неосновательное обогащение.
Руководитель центра противодействия мошенническим операциям банка «Хлынов» Наталья Помыткина подчёркивает: главная ошибка пострадавших — терять драгоценное время или пытаться вести переговоры с мошенниками. Зачастую обещания вернуть деньги — это лишь очередной элемент преступной схемы. Оперативное обращение в банк и в правоохранительные органы существенно повышает шансы либо остановить транзакцию, либо добиться возврата средств.
Ранее россиянам раскрыли, какие приложения «сливают» данные в даркнет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили, как вернуть деньги, если перевел их мошенникам
- Врач раскрыл особенности исследования уровня «гормона стресса»
- Сын Евгения Плющенко выступит за Азербайджан на юниорском Гран-при ISU
- «Тысячи дронов в день»: С какими новыми вызовами столкнется российская система ПВО
- Причиной неполадок в работе Рунета стал сбой электроснабжения
- Врач раскрыла метеозависимым людям правила отдыха на природе без последствий
- «Гений на солдаутах»: Как Кологривый освежит мюзикл «Любовь без памяти»
- Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям
- Священник РПЦ рассказал о значении обретения мощей Дмитрия Донского
- Врач назвала безопасную дозу энергетиков для здорового человека