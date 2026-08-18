Россиянам объяснили, как вернуть деньги, если перевел их мошенникам

По словам начальника отдела информационной безопасности банка Андрея Попова, устоявшийся стереотип о том, что переведённые мошенникам деньги невозможно вернуть, не вполне соответствует действительности. Законодательство было доработано в пользу клиентов: если перевод направлен на счёт, уже включённый в базу Банка России как связанный с мошеннической деятельностью, банк обязан задержать операцию на двое суток и проинформировать клиента о возможных рисках. В случае несоблюдения этого требования кредитная организация должна компенсировать ущерб — в срок до 30 календарных дней с момента подачи заявления.



При этом рассчитывать на возмещение можно не всегда. Если банк действовал строго в рамках закона — уведомил клиента о подозрительности операции и приостановил перевод, — а клиент после этого всё равно подтвердил транзакцию, ответственность за потерю средств несёт уже сам пользователь.



Если деньги всё‑таки ушли, важно действовать без промедления. Первым делом нужно уведомить свой банк — это можно сделать через мобильное приложение, по телефону горячей линии или при личном визите в отделение. Такие меры помогают быстро выйти на связь с банком‑получателем и попытаться заблокировать дальнейшее движение средств.



Затем необходимо подать заявление в полицию. К обращению стоит приложить выписку по счёту, подтверждение перевода, скриншоты переписки и прочие документы, которые помогут восстановить картину произошедшего. Если личность получателя удастся установить, потерпевший может обратиться в суд с требованием взыскать средства как неосновательное обогащение.



Руководитель центра противодействия мошенническим операциям банка «Хлынов» Наталья Помыткина подчёркивает: главная ошибка пострадавших — терять драгоценное время или пытаться вести переговоры с мошенниками. Зачастую обещания вернуть деньги — это лишь очередной элемент преступной схемы. Оперативное обращение в банк и в правоохранительные органы существенно повышает шансы либо остановить транзакцию, либо добиться возврата средств.

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