Сын Евгения Плющенко выступит за Азербайджан на юниорском Гран-при ISU

Соревнования состоятся в Анкаре (Турция) с 17 по 19 сентября, и именно там выступит 13‑летний фигурист. На турнире он будет защищать честь Азербайджана: спортсмен вошёл в состав национальной сборной этой страны в мае.



До этого Александр Плющенко катался на российских турнирах, однако не был включён в национальную сборную и не принимал участия в международных состязаниях. Его дебют на всероссийском уровне состоялся в марте 2025 года — на Мемориале Станислава Жука он показал 18‑й результат.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала запрос академии Евгения Плющенко на грант в 24,1 млн рублей. Средства планируют направить на постановку ледового шоу «Снежная королева», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

