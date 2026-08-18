Сын Грачевского потребовал 39 миллионов рублей от совладельца «Ералаша»

Согласно данным РИА Новости, исковое заявление поступило в суд 7 августа, а рассмотрение дела намечено на ноябрь. В документе речь идёт о взыскании долга, однако детальные основания требований пока не раскрываются. В качестве третьего лица в разбирательстве участвует ещё один сын бывшего художественного руководителя «Ералаша» — Филипп Грачевский.



Параллельно Максим Грачевский судится с ООО «Продюсерский центр "Ералаш"» и ООО «Ералаш». Аркадий Григорян владеет 50% доли в первой компании и 50,01% — во второй; остальные части уставного капитала распределены между четырьмя наследниками Бориса Грачевского. Григорян также является генеральным директором обеих организаций, специализирующихся на производстве кино-, видео‑ и телепродукции.



Ранее Арбитражный суд Москвы в основном удовлетворил требования Максима Грачевского к ПЦ «Ералаш» и «Ералашу»: компании обязали предоставить сведения о своей хозяйственной деятельности. Однако эти решения были обжалованы и на данный момент не вступили в законную силу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

