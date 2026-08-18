Врач раскрыла метеозависимым людям правила отдыха на природе без последствий

Как объяснила специалист, на свежем воздухе воздействие природных факторов становится более ощутимым — в частности, это заметно вблизи водоёмов, в лесу после осадков либо в периоды резких погодных перепадов. Именно из‑за таких изменений может ухудшиться самочувствие. Одной из причин возникновения мигрени Романюк считает реакцию сосудов на внезапную смену внешних условий.



Врач рекомендует перед выездом за город изучать не только прогноз температуры, но и данные об атмосферном давлении, уровне влажности и скорости ветра. При вероятности резких колебаний погоды стоит заблаговременно принять меры: придерживаться обычного графика сна, а также подготовить необходимые вещи — воду, головной убор и препараты, назначенные лечащим врачом.

Если во время пребывания на природе всё же началась головная боль, не стоит откладывать меры по облегчению состояния. На ранних этапах могут помочь следующие действия: переместиться в затенённое, тихое и прохладное место, снизить воздействие яркого света, прилечь, приложить к лбу или шее прохладный компресс, а также выпить воды. Доктор особо отметила, что обезвоживание нередко усугубляет мигрень, поэтому в жару важно регулярно восполнять запасы жидкости в организме.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что справиться с метеозависимостью в большинстве случаев можно самостоятельно, если наладить режим сна, питания и образ жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

