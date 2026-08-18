СМИ: Российского оппозиционера Власенко нашли мертвым в Варшаве

По словам Петра Антони Скибы, представителя окружной прокуратуры Варшавы, на нынешнем этапе расследования не выявлено свидетельств того, что к смерти Власенко причастны другие люди — ни чьё‑либо действие, ни бездействие.



Как передаёт радиостанция, в среду планируется провести вскрытие, а также ряд специализированных исследований — в том числе токсикологическую экспертизу.



Сергей Власенко в 1980‑х годах был депутатом местного совета на Дальнем Востоке, позднее жил в Анапе, где по‑прежнему проживает его супруга. В Польше оппозиционер находился на основании предоставленного ему политического убежища, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

