Врач раскрыл особенности исследования уровня «гормона стресса»
Врач‑невролог компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов в интервью «Ленте.ру» пояснил, что анализ на кортизол нельзя считать прямым способом измерения уровня стресса.
Специалист подчеркнул, что, хотя кортизол нередко именуют «гормоном стресса», разовое измерение его концентрации в организме не позволяет оценить степень перегруженности человека или продолжительность переживаемого им напряжения.
Гурьянов привёл статистику: в первой половине 2026 года количество подобных исследований в компании увеличилось на 41%, тогда как медианный уровень показателя остался практически на прежнем уровне. По мнению врача, эти данные отражают не усиление стрессовой нагрузки у населения, а растущую популярность самого анализа.
Невролог также рассказал о роли кортизола в организме: гормон задействован в реакции на физические и эмоциональные нагрузки — он контролирует высвобождение глюкозы и способствует росту артериального давления. Такая реакция изначально задумана природой как кратковременная (в рамках механизма «бей или беги»). Однако если стресс становится хроническим, продолжительное влияние кортизола способно спровоцировать сбои в углеводном обмене, стойкое повышение давления и развитие воспалительных процессов.
Ранее кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что депрессивное настроение после отпуска происходит из-за стресса, который возникает из-за резкого переключения организма из режима отдыха в режим нагрузки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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