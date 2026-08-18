Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

Документы были подписаны по итогам переговоров между Россией и Мьянмой, состоявшихся в Москве в рамках официального визита в РФ президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.



В ходе торжественной церемонии прозвучало: «Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются декларацией Российской Федерации и Республики Союз Мьянма о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер».



Меморандум о сотрудничестве в сфере радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий подписали заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев и заместитель министра науки и технологий Мьянмы Нейчи Лай Лай Тейн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

