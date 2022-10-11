«Будет еще радикальнее»: Предсказаны последствия возможного госпереворота на Украине

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинским военным следует свергнуть националистическую верхушку и взять власть в свои руки, чтобы сохранить страну. По мнению Мезюхо, военный госпереворот возможен в перспективе, однако улучшения отношений после него ждать не стоит.

«Вряд ли Зеленского свергнут в ближайшее время, но в перспективе такой вариант вполне возможен, правда, только с позволения Запада. Обольщаться не нужно — новые власти будут еще более радикальными, чем нынешний президент. Если теперешний украинский режим можно назвать военной хунтой, то на смену ему придут настоящие подонки. Зеленского лишат власти, если он не сумеет взять верх над своими эмоциями и спокойно выполнять приказы Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Переворот этот будет антиконституционным, но это никого не смутит. Будет объявлено о некой временной военной администрации», — сказал Мезюхо.

Собеседник НСН предположил, кто может стать преемником Зеленского в случае госпереворота.

«Сейчас очевиден конфликт внутри украинской ставки. Если Зеленский ориентируется в большей степени на Европу, Великобританию, то командующий ВСУ Валерий Залужный больше полагается на США. Вероятно, преемником действующего президента станет именно Залужный. Повторюсь, такое развитие событий будет противоречить украинской Конституции, ведь, согласно правилам, исполняющим обязанности главы государства в случае смерти президента назначается председатель Верховной Рады», — отметил политолог.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предупредил Владимира Зеленского о риске военного переворота.

