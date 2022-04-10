На президентских выборах в Южной Осетии явка приближается к 16%

По данным Чочиева, на избирательных участках в Дзауском районе Южной Осетии сделали выбор 18% избирателей, в Знаурском районе - 15,9%, в Ленингорском районе проголосовало 20,1% избирателей, в Цхинвальском районе заполнили бюллетени 13,7% избирателей, в Цхинвале проголосовало 11,4% населения. В среднем по республике процент проголосовавших составил 15,8%, сообщает «Интерфакс».

«Это данные на 11 утра 10 апреля», - отметил Чочиев.

В избирательной гонке участвуют действующий президент Анатолий Бибилов, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Ранее стало известно, что подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России может завершиться в мае или июне. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления администрации президента республики Юрий Вазагов.

