В Южной Осетии начался день тишины перед выборами президента

День тишины стартовал в Южной Осетии перед выборами президента республики, которые состоятся в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Авлохову.

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По избирательному законодательству Южной Осетии, агитационные действия должны завершаться за сутки до назначенного дня голосования.

Авлохова отметила, что кандидаты в субботу могут только отдыхать.

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ФОТО: Военнослужащие Южной Осетии. Фото с сайта novorosinform.org
ТЕГИ:ВыборыЮжная Осетия
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