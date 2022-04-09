В Южной Осетии начался день тишины перед выборами президента
9 апреля 202200:35
День тишины стартовал в Южной Осетии перед выборами президента республики, которые состоятся в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Авлохову.
По избирательному законодательству Южной Осетии, агитационные действия должны завершаться за сутки до назначенного дня голосования.
Авлохова отметила, что кандидаты в субботу могут только отдыхать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru