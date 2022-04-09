В Южной Осетии назвали сроки завершения подготовки к референдуму о присоединении к России

Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России может завершиться в мае или июне. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления администрации президента республики Юрий Вазагов.

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Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о желании республики войти в состав РФ, в ближайшее время будут предприняты необходимые юридические шаги.

«Ориентировочно на подготовку все же потребуется месяца два», — отметил Вазагов в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, сбор подписей будет быстрым, затем проект указа передадут в Верховный суд для рассмотрения и начнут информационную кампанию. Вазагов допустил, что к маю-июню подготовка будет завершена.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП), кандидат политических наук Антон Орлов заявил в пресс-центре НСН, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в августе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРеферендумЮжная Осетия
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