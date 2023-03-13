Лидеру группы «Ногу свело!» грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

В отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Земфира выпустила песню о Родине

Отмечается, что музыканту грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Добавляется, что судебное заседание состоится 27 марта в 9:00.

Ранее Покровский заявлял, что российские музыканты отказались записать вместе с ним песню против спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:СпецоперацияНогу СвелоМакс Покровский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры