Лидеру группы «Ногу свело!» грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
13 марта 202317:57
В отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что музыканту грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Добавляется, что судебное заседание состоится 27 марта в 9:00.
Ранее Покровский заявлял, что российские музыканты отказались записать вместе с ним песню против спецоперации на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru