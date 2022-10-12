Покровский: российские музыканты отказались записать песню против спецоперации

По его словам, участники группы сделали соответствующее предложение рок-музыкантам и представителям хип-хоп жанра, однако кому именно - не уточнил.

«Среди них были те, которые, условно, «смогли мне взглянуть в глаза»... Они сказали, что им сейчас не до этого... Кто-то не отреагировал вовсе», - рассказал Покровский.

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил директора ФСБ Александра Бортникова рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2», которые, по его мнению, «заняли активную антироссийскую позицию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».