На Кубе избрали президента

По Конституции президент может пребывать на посту два срока по пять лет.

В начале октября с рабочим визитом на Кубу прилетел российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Итогом российско-кубинских переговоров стало подписание ряда важных соглашений, в том числе был заключен масштабный контракт на десятилетний срок по реконструкции железных дорог в республике. Российская сторона в результате получит 1,88 млрд евро.

