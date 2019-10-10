На Кубе избрали президента

10 октября 201920:50

Президентом Кубы стал председатель госсовета Мигель Диас-Канель. Об этом сообщается в Twitter Национальной ассамблеи Кубы.

Также в сообщении отмечается, что вице-президентом избран Сальвадор Вальдес. Как сообщает РИА Новости, проголосовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи. У Диаса-Канеля было 17 конкурентов.

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По Конституции президент может пребывать на посту два срока по пять лет.

В начале октября с рабочим визитом на Кубу прилетел российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Итогом российско-кубинских переговоров стало подписание ряда важных соглашений, в том числе был заключен масштабный контракт на десятилетний срок по реконструкции железных дорог в республике. Российская сторона в результате получит 1,88 млрд евро.

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ФОТО: @AsambleaCuba
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