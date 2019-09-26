США запретили въезд в страну Раулю Кастро и его семье

Власти США объявили о введении санкций против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семьи.

Как пишет ТАСС, об этом заявил Госдеп США, распространив соответствующее сообщение. Отмечается, что причинами такого решение стала «причастность к грубым нарушениям прав человека» Кастро.

Таким образом, теперь Касто и всем членам его семьи запрещен въезд в Штаты.

Ранее сегодня Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении РФ. В частности, в отношении компании Maritime Assistance, пяти судов и трёх физических лиц из России.

