США запретили въезд в страну Раулю Кастро и его семье
Власти США объявили о введении санкций против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семьи.
Как пишет ТАСС, об этом заявил Госдеп США, распространив соответствующее сообщение. Отмечается, что причинами такого решение стала «причастность к грубым нарушениям прав человека» Кастро.
Таким образом, теперь Касто и всем членам его семьи запрещен въезд в Штаты.
Ранее сегодня Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении РФ. В частности, в отношении компании Maritime Assistance, пяти судов и трёх физических лиц из России.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В МЧС назвали размеры штрафов за курение на балконах
- Памфилова прокомментировала заявление журналистки AP об угрозах со стороны ЦИК
- США расширили санкции против России из-за Сирии
- Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии
- Московских дизайнеров высоко оценили в Пекине